El Parlamento Europeo da luz verde a los fondos de reconstrucción de la UE para la crisis del coronavirus

El alemán criticó los “drásticos recortes” en sanidad, algo “increíble en una pandemia” , la rebaja en la dotación para el programa europeo de investigación, Horizonte o la reducción del dinero europeo que se destinará migración y gestión de fronteras. “Europa no es un cajero para los presupuestos nacionales”, acabó. A esa tesis se sumó en nombre de S&D, la eurodiputada del PSOE Iratxe García, señaló que, aunque el acuerdo “pasará a los anales de la construcción europea”, su grupo no aceptará los recortes planteados y trabajará para aumentar la financiación de programas como Erasmus, Horizonte, LIFE o la ayuda al desarrollo. De esta forma, el Parlamento abre la puerta a introducir mejoras y cambios en unas cuentas “decisivas”.

