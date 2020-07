El Parlamento Europeo busca mejorar el plan postpandemia aprobado por el Consejo: “Es necesario cambiar cosas”

Un país reticente puede pedir abordar el tema en la próxima cumbre europea que esté ya convocada, pero ahí los líderes no tendrían poder de decisión, sino que en un plazo máximo de tres meses (no prolongables salvo en circunstancias excepcionales) el asunto se tendría que resolver en comitología, precisaron hoy fuentes comunitarias.

El presidente David Sassoli lo tuvo claro. “Si no estuviera convencido de que es posible, no diría que es necesario cambiar cosas” , indicó. La propuesta consiste en un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros financiado con la emisión de deuda común y un presupuesto de 1,074 billones de euros. De hecho, lo que menos gusta en la Eurocámara es el Marco Financiero, puesto que ha sufrido recortes respecto a la idea inicial. ¿El objetivo? Contentar a los frugales.

