El papa: ‘Ya he firmado mi renuncia’ en caso de impedimento médico

“Nosotros hacíamos lo mismo hasta que saltaron los escándalos en Boston (Estados Unidos) en torno a 2002. ¿Por qué? Mi explicación es esta: no hay fuerza suficiente para encararlos. Ojo, comprendo que no sepan cómo encararlos, pero no los justifico”.

En cuanto a si la sociedad percibe que la Iglesia actúa con decisión y sobre el perdón, el papa señala que “el hecho de estar caminando en esto es un buen camino. Ahora, no depende sólo de nosotros que se logre o no se logre el perdón”.

“Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”, relata el papa en una entrevista con ABC .

You May Also Like