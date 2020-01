El Papa urge darle a los jóvenes recorridos educativos adecuados

“En el mensaje que he dirigido a los jefes de Estado, a los representantes de la naciones y a todos los hombres de buena voluntad, he querido llamar a la necesidad y a la urgencia de ofrecer a las nuevas generaciones los recorridos educativos adecuados para una formación íntegra de la persona, incluida la dimensión espiritual y moral”, dijo.

You May Also Like