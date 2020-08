El papa pide que las vacunas contra el coronavirus no se reserven a los más ricos

“Y qué escandalo supondría que toda la ayuda económica, la mayoría procedente de las arcas públicas, se use para salvar las empresas que no contribuyen a la inclusión en lugar de al bien común y a la preservación de la Creación”, dijo.

El papa Francisco deseó el miércoles que las futuras vacunas contra el coronavirus no se destinen primero “a los más ricos”, en un momento en que la pandemia no deja de “aumentar” las desigualdades en el mundo.

