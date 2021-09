El papa Francisco: “Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia”

En la entrevista emitida el miércoles, el líder católico continuó: “No sé si habrá una revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo. Y esto de la señora Merkel creo que subraya”.

El error ocurrió durante una entrevista emitida este miércoles en la radio española COPE, en la que fue consultado sobre la crisis en el país asiático. Sobre la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN y si la población ha sido “dejada a su suerte”, Francisco contestó: “Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades ”.

