El papa Francisco avisa a los jóvenes que depender del teléfono “atrofia el deseo”

El pontífice argentino, repasando el Evangelio, también alertó de que en el mundo actual a veces “el querer hacer se convierte en una ilusión” y criticó la actitud de quejarse continuamente. “Atentos porque los lamentos son un veneno para el alma y la vida , no dejan crecer el deseo de ir adelante. Cuando se quejan en familia, las parejas, los unos de los otros, los hijos de los padres, o los curas de su obispo, o los obispos de muchas otras cosas… Es casi pecado porque no deja crecer el deseo”, afirmó.

Francisco, improvisando en la catequesis que traía preparada, dijo que hay gente que vive en el momento sin pensar en el futuro ni valorar sus sueños o deseos. “ Pensemos en los jóvenes por ejemplo, con el teléfono en la mano, buscan, miran vídeos … ¿Pero te detienes a pensar? Si no eres extrovertido hacia los demás el deseo no puede crecer así, vives el momento, saciado del momento, pero no crece el deseo”, sostuvo.

