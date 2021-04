El papá de Britney quiere que su hija pague la guerra judicial

El padre del ícono del pop Britney Spears, Jamie Spears, está buscando sacar dinero del patrimonio de su hija por la tensión financiera que le ha costado su batalla legal.

Page Six obtuvo documentos que afirmaban que el padre de la cantante de Toxic presentó documentos legales para que ella pagara US$ 3 millones en honorarios legales, de los cuales él pagaría US$ 2 millones a sus abogados.

Una fuente cercana a la cantante le dijo al medio: “Si el juez lo aprueba, este dinero provendría del patrimonio de Britney, lo que significa que esencialmente pagaría a los abogados de su propio padre para que la peleen en la corte”.

El padre de la cantante busca los US$ 3 millones por los servicios prestados entre noviembre de 2019 y febrero de 2021.

“El círculo íntimo de Britney siente que es una cantidad exorbitante de dinero , especialmente a alguien que no está trabajando en este momento y ha declarado que no tiene planes de reanudar su carrera bajo el control de su padre”, reveló la fuente.

Jamie Spears ha solicitado a la corte que se le paguen US$3 millones de gastos legales para la batalla.

Jamie dijo en su petición que se le debería pagar US$ 16,000 por mes por asumir el papel de co-conservador de la herencia de la cantante, junto con US$ 2,000 mensuales por su espacio de oficina. También afirmó que a sus abogados de Freeman & Smiley LLP y Holland & Knight se les paga US$ 574,625 y US$ 893,751, respectivamente.