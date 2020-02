El papa cierra la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados

El celibato no es un dogma de fe, ya que no aparece especificado en la Biblia como una norma a seguir por los sacerdotes. El celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letrán – el primero, en 1123, el segundo en 1139. Uno de los motivos era evitar la “degradación moral” del clero y que este se dedicara íntegramente a su labor religiosa.

You May Also Like