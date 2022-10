El papa alerta de la pornografía, un ‘vicio’ también de ‘sacerdotes y monjas’

“Acariciad a los niños… Alguno te puede acusar de ser un pederasta, pero no, no, quítate de la cabeza esta posible acusación”, dijo el papa, que añadió que también “los ancianos necesitan caricias”.

“Y si no puedes borrarlo, defiéndete bien para que no entrar en esto. Te digo que debilita el alma. Debilita el alma”, añadió el papa, que pidió disculpas por entrar en “tanto detalle de la pornografía”, pero que es una “realidad que toca sacerdotes, seminaristas, monjas, almas consagradas y esto es importante”.

El pontífice argentino también les dijo que “el corazón puro, el que recibe a Jesús cada día, no puede recibir esta pornografía” y que si tienen porno en su teléfono móvil que lo eliminen para “que no tengan la tentación a mano”.

