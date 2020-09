El Pantanal sufre la mayor devastación de su historia mientras voluntarios luchan por salvar a los animales | Internacional

Mato Grosso alberga el 35% del bioma Pantanal, con 52 millones de hectáreas. El área es menor, pero no menos importante. En este Estado, concretamente en la ciudad de Diamantino, se encuentran los manantiales del río Paraguay, el principal formador del bioma. El fuego ya ha consumido el 23% de todo el Pantanal de Mato Grosso. El bioma es el resultado de una dinámica hídrica que depende de estas tierras altas de Mato Grosso. “En la parte continental del Pantanal, todo es Chaco. Desde Bolivia hasta Paraguay, solo hay una región semiárida, casi desértica. Sin estos manantiales [en Mato Grosso] no tenemos la dimensión de hasta dónde podría extenderse el Chaco. Fueron los ríos de las tierras altas, y su ritmo de inundaciones, los que cambiaron el paisaje local”, explica la investigadora.

Se trata de una realidad muy distinta a la del Pantanal que está en la memoria de Cátia Nunes da Cunha, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones del Pantanal y del Instituto Nacional de Zonas Húmedas. Nacida en Poconé, a 100 kilómetros de Cuiabá, la capital del Estado, creció en la región a la que dedicó cuarenta años de estudio. “Recuerdo mi infancia, entre los años 60 y 70, cuando hubo una larga sequía. Todo era gris y siempre se veía la tierra. El polvo era constante, pero no recuerdo el fuego como lo veo hoy”, dice. “Este año he visto escenas de horror en mis visitas a la región”. Recuerda una montaña de tierra apilada precisamente para contener los incendios, pero que, cuando la alcanzó el fuego subterráneo, se transformó en un inmenso horno humeante.

No todos tienen tanta suerte. La semana pasada, se registró la muerte de un hombre con el 100% de su cuerpo quemado en la zona de Serra do Facão. Era zootécnico, trabajaba en una hacienda y tenía 36 años. Debido a la falta de bomberos, estas brigadas privadas son cada vez más comunes. Él y otros tres trabajadores de la hacienda estaban intentando apagar el fuego cuando una ráfaga de viento cambió la dirección de las llamas. Se quedó atrapado en medio del incendio. El joven fue trasladado al hospital de Cáceres, a 220 km de la capital, se sometió a una hemodiálisis, pero no resistió y murió el pasado miércoles.

Los incendios en la mayor llanura inundada del mundo son, sobre todo, una tragedia devastadora para uno de los biomas hasta ahora más preservados del país, un refugio para animales extinguidos en otras regiones, como el jaguar. En la vasta área del extremo occidental del Brasil, entre los Estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur y las fronteras de Bolivia, Argentina y Paraguay, se han destruido importantes reservas, como el Parque Estatal Encontro das Águas —conocido por albergar la mayor concentración de jaguares del planeta—, el Territorio Indígena Perigara, en Mato Grosso, y parte de la Serra do Amolar, en Mato Grosso do Sul.

You May Also Like