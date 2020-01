El pandero que se fue

Hay quienes hablan con gran afán de su corazón, ojos, hígado o riñones. Lo mío es con mis neuronas, con las que mantengo una relación casi amorosa, tal vez la razón por la que frecuentemente aludo a ellas. La verdad es que no pueden quejarse; las alimento, les converso y hasta les concedo vacaciones; descansarlas tiene efectos reparadores maravillosos.

Cuando están vacacionando puedo sentarme ante el televisor a mirar los noticieros con pasmosa indiferencia; resisto sin sobresaltos la lectura de los diarios, como si estuviera leyendo con ojos ajenos las más desagradables, patéticas, machaconas, risibles o cínicas declaraciones de algunos personajes que hacen noticia. Las palabras me llegan distantes, como si estuviera medio adormecida por el éter. La computadora, abandonada, reclama el cosquilleo, la caricia de mis dedos; la pantalla, página en blanco, me mira suplicante pidiéndome un chispazo escrito, algo que la saque de su insoportable soledad. Y no es que falten temas. ¡Todo lo contrario! Como, por ejemplo, el del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa ha sido siempre un codiciado escalón para alcanzar mayor poder y control sobre los dineros de la institución (y mejor salario).

Pedro Miguel González (PMG) es miembro conspicuo de una asamblea que se niega a renunciar a inmerecidos y abusivos privilegios; que ha permitido que los transportistas nos subyuguen a su antojo; que es nido de vagos; que no hace más que engavetar denuncias; que nos defrauda sin cesar. Veo difícil que le salgan gratis los votos que lo llevaron a la Presidencia de la Asamblea; esas facturas siempre se cobran. Aun así, González tenía tanto derecho como cualquier otro diputado a aspirar a la Presidencia de la Asamblea. Ante la posibilidad de que lo lograra me dije: “Merecumbé a la vista con los gringos, y dolor de cabeza para el presidente Torrijos”. ¿Contó PMG con la bendición de Torrijos? Si no fue así, ¡prodigio! funcionó la tal separación de poderes.

¿O se distrajo Torrijos y no hubo quien le advirtiera, “coge el pandero que se te va”? ¿No funcionó el bastón de mando de Torrijos como secretario del PRD? Independientemente de lo que pensaba sobre una aspiración que pronosticaba turbulencia, creo que es tremenda insolencia que el gobierno de Bush, con escasa autoridad moral, le apriete clavijas a nadie. Los refiero al sitio internet Wikipedia- Abu Ghraib, Irak (más completo en inglés que en español), para que lean y vean imágenes del infierno en la Tierra.

Los horrores sin nombre cometidos en Abu Ghraib contra inermes prisioneros, con el visto bueno de altísimos mandos civiles y militares y la participación de soldados de varios rangos, en algunos casos han sido levemente castigados y en otros, ni siquiera eso. La justicia panameña juzgó y declaró inocente a PMG por la muerte del soldado Zack Hernández, lamentable como toda muerte en esas circunstancias. El fallo es válido en Panamá y, guste o no, hay que respetarlo. La justicia norteamericana reclama a PMG por este caso; si llega a pisar territorio norteamericano sería apresado y llevado a juicio, y de ese riesgo PMG está advertido. Rendirse a la presión norteamericana condicionando la firma del Tratado de Promoción Comercial a la salida de González equivaldría a “bajarse los pantalones” para recibir “pau-pau”. Así de claro.

No solo PMG enfrenta esta encrucijada; también nuestro gobierno está “tragando grueso” ante Estados Unidos y los panameños que quieren su TPC. Y están los panameños que confían en que el Gobierno no será doblegado por un tratado comercial. Queda por ver si aplican lo que dijo el secretario de Estado de Dwight Einsenhower, John Foster Dulles: “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”. Tendrán que elegir: firmar el tratado, que también les interesa, y poner a PMG en “asuntos pendientes”, o sacrificar el negocio y esperar que PMG se les ponga a su alcance algún día.

Dijo Calvin Coolidge, presidente norteamericano (1923-1929): “El principal negocio de los norteamericanos es el negocio” (The chief business of the American people is business). Y la ampliación del Canal… Si Bush, atolondrado como anda con tantos problemas dentro y fuera de su país lo ha olvidado (o no lo sabe), habrá quienes se lo recordarán. ¿Será que el hijo del Bush que nos invadió en 1989, está preparando una campaña mediática para mostrarle a su pueblo, como trofeo, la cabeza de un panameño que ni suena ni truena allende nuestras fronteras; para distraer la atención de su descontento pueblo y ver si logra salir del hueco de impopularidad que lo trae por el camino de la amargura? ¿Exageran mis neuronas al pensar en algo que parece absurdo? Tal vez no. Es truco viejo distraer así. Con tal de que al junior no se le ocurra otra invasión a Panamá para apresar a PMG.

Mientras este asunto nos tiene sobre ascuas, el Instituto para la Formación de los Recursos Humanos, es caos monumental; el sistema informático está fuera de servicio desde hace varios meses; los que solicitaron préstamos para estudiar (en Panamá o en el extranjero) y los becarios, están con el agua al cuello, algunos sin poder asistir a clases por falta de las remesas. ¡Qué esperen! En estos momentos no es la crisis en el Ifarhu lo que preocupa al Gobierno. Es la firma del TPC.





Source link

Me gusta: Me gusta Cargando...