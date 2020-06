El Panathinaikos solicita oficialmente su salida de la Euroliga

“Consideremos sus inquietudes y elegimos actuar de buena fe con la máxima delicadeza . No enviamos un aviso oficial, ni tratamos de ejercer ninguna presión, respetando las circunstancias. Sin embargo, el tiempo ha pasado hace mucho tiempo y aún no hemos recibido ninguna respuesta a nuestra solicitud razonable y legítima”, lamenta el Panathinaikos.

You May Also Like