El panameño Oli González, entre los cuatro grandes del ALAS 2020

“Está dando frutos todo lo que hemos venido trabajando desde hace un tiempo. Estoy muy contento por Oli y todavía no entiendo cómo la empresa privada no apoya más a este panameño élite del surf regional”, destacó Roger Castillero, presidente de la Asociación Panameña de Surf. Oli seguirá contando con mi apoyo hasta donde sea necesario” agregó.

You May Also Like