El Panameño José Luis Rodríguez debuta con el Alavés ante el Real Madrid

Esta fue la cuarta convocatoria de ‘Cocobolo’ con el Alavés y la primera del técnico Juan Ramón López Muñiz quien estaba haciendo su debut en el banquillo técnico tras la destitución de Asier Garitano. En las tres convocatorias anteriores, el exjugador del desaparecido Chorrillo FC de Panamá, se había quedado en el banquillo de suplentes sin ver minutos (Jornada 28 vs Espanyol, jornada 32 vs Atlético de Madrid y jornada 34 vs Real Valladolid).

