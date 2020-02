El panameño Edmundo Sosa arranca la pretemporada con un cuadrangular

El campo corto panameño Edmundo Sosa arrancó de gran forma el campo de entrenamiento con los Cardenales de San Luis.

Sosa pegó un cuadrangular de dos carreras el pasado domingo en el octavo episodio ante los Mets de Nueva York para igualar el partido 3 a 3.

El cuadrangular de Sosa, el primero en su carrera en spring training, fue ante los envíos del relevista dominicano Franklyn Kilomé.

El panameño, ya en su tercer año en un campo de entrenamiento con los Cardenales, espera ganarse su puesto como reemplazo del campo corto titular Paul De Yong.

Y su jonrón, apenas en el segundo partido de la pretemporada de los Cardenales, podría darle confianza al panameño en lo que resta de la etapa de preparación.

“Esa es la señal de un bateador maduro y se está convirtiendo en uno”, dijo Mike Shildt, mánager de los Cardenales. “Sosa es sólido defensivamente, puede correr y tira con precisión. Es un buen jugador”, destacó el coach de los Cardenales en declaraciones reproducidas pro el diario St. Louis Post Dispatch. Shilt añadió que también espera ver al panameño defensivamente en la segunda y tercera base.

El panameño ya mostró sus buenos reflejos en defensa al realizar una gran jugada en el campo corto el pasado sábado en el octavo episodio para sacara el último out del inning ante los Mets en el triunfo por 2-0 en el primer partido de pretemporada para los Cardenales.

Edmundo Sosa flashed his 60-grade leather in today’s #SpringTraining game for the #STLCards. The 23-year-old Panamanian was the only player on the @Cardinals‘ Top 30 Prospects list with a 60-grade field tool last year: https://t.co/8auU8Aygq6 pic.twitter.com/fRTA9rzr26

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) February 22, 2020