El panameño Diego Salgado se prepara para el Mundial de Surf

También reveló que la ola de la playa donde vive y practica todos los días, la famosa Santa Catalina como él la llama, es muy parecida a la ola del Mundial en El Salvador. “La ola de El Zunsal la he surfeado desde 1996, la conozco muy bien y he obtenido resultado, como el tercer lugar en el Latinoamericano hace un par de años, me siento muy cómodo en esa ola”, comentó.

“Sí, definitivamente me veo dentro de la selección panameña, pues me encuentro en el segundo lugar del actual ranking nacional”, dijo Salgado.

