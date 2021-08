El panameño Adalberto Carrasquilla se une al Houston Dynamo de la MLS

El mediocampista panameño Adalberto Coco Carrasquilla se unirá a las filas del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).

Este equipo de la liga de fútbol profesional estadounidense confirmó este jueves, 5 de agosto de 2021, que Carrasquilla llega a ese club tras ser cedido por el FC Cartagena (de la segunda división de España).

“Adalberto es un jugador cuyo progreso hemos estado siguiendo en España durante bastante tiempo, y alguien a quien llegamos a conocer aún mejor durante su estadía en Houston para la Copa Oro”, dijo Matt Jordan, vicepresidente senior y gerente general del equipo.

