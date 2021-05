El Panamá que tenemos

Nuestro país no debe estar en este estadio de cataclismo social, en donde más de 2000 millones de balboas fueron puesto al servicio de la banca, que, a su vez, ofrecía estos dineros como préstamos. Es decir, le damos dinero para que nos preste con intereses nuestros propios dineros. Ahora, incluso exigen más de 4 mil millones de balboas para reactivar supuestamente la economía nacional. Estos gremios empresariales iluminados, que no se dan a la tarea de ser solidarios y compartir sus fabulosas fortunas con los que los han llevado a esos niveles, el cual elitistamente nos denominan: tiempo-hombre.

Hemos observado el ímpetu, el afán por lograr el Panamá que queremos en algunos foros y ponencias que se elaboran, con el correspondiente ánimo que cualquier panameño desearía. Sin embrago, al cuantificar y cualificar el grado o nivel del estadio en que se encuentra nuestra patria, todo se desvanece, ya que algunos apuntan sus objetivos hacia el Panamá que tienen y no al olvidado, rezagado, al que se le adeuda una mora social inducida, perpetrada para que no llegue esa bonanza de la cual se hacen eco los Gobiernos de partidos primos y repetitivos en más de 30 años de la falsa democracia.

