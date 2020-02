El pan nuestro de cada día

¡Qué rico es desayunar un cafecito caliente con una hojaldra recién salida de la paila!

A mí, por lo general, me gusta con mermelada, preferiblemente de naranja agria. Por falta de ello o por adición, unas rebanadas de queso del país no le van nada mal.

Recientemente, descubrí que en Barko Bistro (de Calle 49 Bella Vista) las hacen riquísimas con diferentes aderezos, y también en versión mini. Solía irritarme, pues cada vez que un turista pregunta dónde se puede comer un desayuno típico, la única opción era el Trapiche, ese portaestandarte de la cocina criolla que lleva tres décadas en Vía Argentina.

Y por supuesto, si acompañas esta fritura con un rico tasajo entomatado, quedas en la gloria.

Afortunadamente, si no quieres ir a un restaurante, la hojaldra está al alcance de todos. Puedes comprar la masa preparada en cualquier supermercado o prepararla en tu casa, y aunque tus primeros esfuerzos no sean de campeonato (lo más común es que se te abra un hueco (o tres) mientras la extiendes), la hojaldra es como aquel rollo de la tele, “la fea más bella”.

Lo que reconforta de ella es su familiaridad. Si bien lo que decía el escritor estadounidense Thomas Wolfe en You can´t go home again es cierto, que no se puede volver al hogar aquel que añoramos, elijo una hojaldra calentita ante todas las madelenas de Proust.