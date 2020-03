El palo de Paco González a los irresponsables que abarrotan los parques de Madrid: “No seáis ceporros”

El estado de alarma decretado en España debe frenar la expansión del coronavirus, pero las medidas impuestas no sirven de mucho si los ciudadanos no las respetan. Esto es lo que se ha visto en Madrid y ha llevado a Paco Gonález, presentador del Tiempo de Juego de la Cope, a criticar a quienes “no se están enterando o no se quieren enterar”.

El conductor radiofónico lamentó que “esto se va a disparar” y aseguró que uno de los objetivos de llevar a cabo el programa iba a ser “concienciar a mucha gente” que se salta las normas establecidas para combatir la pandemia del COVID-19.

González denunció que “me parece bochornoso que la policía haya tenido que ir por Madrid Río con el megáfono diciendo que la gente se fuera para su casa, porque estaba todo el mundo tan alegre. Me ha parecido bochornoso que los servicios del 112 hayan tenido que poner una foto del parking de La Pedriza abarrotado de coches, diciendo: “Madrid, así no”. O en el Retiro, me han dicho que había un montón de gente en el parque”.

El locutor fue directo tras analizar la situación: “Hay mucha peña que no se está enterando o no se quiere enterar. No nos estamos enterando de qué va esto, es una probabilidad matemática: cuanto más nos juntemos, más lo extendemos”.

Además, lamentó que “parece que nos da igual que, al extenderse, pueda llegar a alguna persona mayor, a algún abuelo, alguna madre o algún padre que tengamos en edad de riesgo. Pareciera que nos da igual que sufran los tontos de los hospitales: las enfermeras y enfermeros, los médicos, las doctoras, el personal que está limpiando… ¡Pues que se aguanten si tienen un overbooking!”, afirmó en tono irónico.

🎙️Paco González: ➡️ “Me ha parecido bochornoso que la policía haya tenido que ir por Madrid Río con el megáfono diciendo a la gente que se fuese a sus casas. Pareciera que nos da igual que al extenderse pudiera llegar a alguna persona mayor. No seáis ceporros, por favor” pic.twitter.com/opwJZ3X4eM — Tiempo de Juego (@tjcope) March 14, 2020

Es por ello que pidió a sus oyentes “no seáis ceporros” para que cumplan con las restricciones y ayuden a que la situación mejore lo antes posible.

El discurso completo de Pago González

Estamos aquí, como siempre, primero para informar: mandan los compañeros de informativos con cualquier novedad… hoy vamos a acabar el día con unos 2.000 casos más en España, esto se va a disparar.

Segundo, para acompañar: al que esté trabajando, al que esté en casa aburrido, o al que esté en casa aislado. Hay muchas zonas ya que están aislados, confinados, como Igualada o Haro.

En tercer lugar, estamos para tratar de concienciar. Sin ser muy pesados, pero hay que concienciar a mucha gente. Hoy a mí, y lo digo por la ciudad en la que vivo, me ha parecido bochornoso que la policía haya tenido que ir por Madrid Río, una zona ajardinada muy bonita entorno al Manzanares, con el megáfono diciendo que la gente se fuera para su casa, porque estaba todo el mundo tan alegre: un buen día, yo estoy sano, mi familia está sana, no me acerco mucho a otro y estoy aquí en Madrid Río como un campeón.

Me ha parecido bochornoso que los servicios del 112 hayan tenido que poner una foto del parking de La Pedriza, Sierra de Madrid, abarrotado de coches, diciendo: “Madrid, así no”.

O en el Retiro, me ha dicho Millán que había un montón de gente en el parque.

Hay mucha peña que no se está enterando o no se quiere enterar. No nos estamos enterando de qué va esto, es una probabilidad matemática: cuanto más nos juntemos, más lo extendemos.

Pareciera que nos da igual que al extenderse pueda llegar a alguna persona mayor, a algún abuelo, alguna madre, algún padre que tengamos en edad de riesgo.

Pareciera que nos da igual que sufran los tontos de los hospitales. Las enfermeras y enfermeros, los médicos, las doctoras, personal que está limpiando… ¡pues que se aguanten si tienen un overbooking!.

Hala, no seáis ceporros.