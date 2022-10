El 'palo' de Lewandowski a la organización del Balón de Oro: "Benzema seguramente lo gane… si no lo cancelan"

El delantero polaco del Barça, Robert Lewandowski, ha aprovechado una entrevista para lanzar una crítica a la organización del premio que acredita al mejor jugador del año, el Balón de Oro. El ariete era el máximo candidato a ganarlo en un 2020 en el que el fútbol ‘paró’ por la pandemia, lo que llevó a la organización a anular ese galardón.

Durante una entrevista, el futbolista del Barcelona fue preguntado por la posibilidad de que su rival, Karim Benzema, recibiera el brillante galardón. Su respuesta, halagadora para el galo, fue un paso más allá con una queja por no haberlo recibido en 2020.

“Sí, puede que él sea uno de los favoritos, así que si no lo cancelan probablemente lo gane”, opinó irónicamente ante los micrófonos de Movistar+.

Aquel año, el futbolista fue el héroe del Bayern de Múnich en la conquista de la Champions League, pero la cancelación del premio provocó que no lo pudiera meter en sus vitrinas. Al año siguiente ganó The Best (de la FIFA) pero no el Balón de Oro, que fue para Messi.





