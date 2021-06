El país que quiere convertir el bitcoin en su moneda de curso legal

Fue parte del evento también el consejero delegado de Twitter y cofundador de la firma de pagos digitales estadounidense Square, Jack Dorsey , quien el viernes destacó que las criptomonedas tienen propiedades que pueden ayudar a alcanzar la soberanía financiera y sirven a la población no bancarizada que abunda en países no desarrollados.

“Más del 70 % de la población activa de El Salvador no tiene una cuenta bancaria. No están en el sistema financiero”, dijo Mallers, durante una presentación en la que relató que el proyecto surgió durante una estancia de tres meses que hizo en el país centroamericano.

