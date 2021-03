“El país no puede esperar más, no podemos volver a desilusionar”

A menos de dos días de que el Papa se ponga en marcha y afronte su 33 viaje internacional, uno de los más difíciles de su Pontificado, varios cohetes fueron disparados contra una base donde hay soldados estadounidenses, iraquíes y españoles que lideran una coalición internacional para contrarrestar el terrorismo yihadista. Sin embargo, Francisco considera que “Irak no puede esperar”. “Esperaba a Juan Pablo II y se le prohibió ir. No se puede desilusionar a un pueblo la segunda vez”, ha señalado.

You May Also Like