El país exige un buen arreglo con Panama Ports

En el sector atlántico existen tres puertos en los cuales el país no cuenta con ninguna participación y pagan un impuesto, muchísimo mayor que el que PP le da a la nación como dividendos. En el sector pacífico, en el contrato con PP, Panamá cuenta con una participación mínima (10 %), que le da solo beneficios de sus dietas a los panameños que han ocupado ese puesto y no a la nación; no conocen los panameños si alguna vez ellos han alzado su voz sobre los exagerados gastos que en 25 años ha venido haciendo PP y que le aplican al negocio.

You May Also Like