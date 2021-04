el padre de Frida Sofía habla de Enrique Guzmán

En uno de lo que será sin duda uno de los dramas familiares más sonados de este año en el medio artístico, la sombra de los abusos más oscuros vuela sobre la saga de los Guzmán, después de que la joven Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, afirmara que su abuelo, el legendario Enrique Guzmán, habría abusado de ella sexualmente desde que tenía tan solo cinco años y que otros hombres, supuestamente amantes de su mamá, también lo hicieron.

Más reacciones

“De repente, me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá, bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al hotel, o sea… ¿Cómo no voy a estar un poco loca?” dijo estallando en llanto y escondiéndose tras el pañuelo con el que secaba sus lágrimas durante una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante que ha impactado al mundo.

Las reacciones de la familia de Frida Sofía se han multiplicado en cascada. Por un lado, un lacrimoso Enrique Guzmán negó todo, visiblemente afectado, mientras que Alejandra Guzmán aseguró que creía a ciegas la versión de su papá y hoy compartió un clip en sus redes en el que asegura querer ayudar a su hija: “Te ofrezco mi corazón porque yo te parí”. Su madrastra, en cambio, aseguró creer a pie juntillas a la hija de su esposo: “Quiero que sepas que yo te creo”, escribió en señal de apoyo incondicional a la nieta del cantante.

Instagram/Frida Sofía

Ahora su papá, Pablo Moctezuma, rompe una lanza por Frida Sofía.

“No tenía idea”

Moctezuma sorprendió con unas muy fuertes declaraciones a Gustavo Adolfo Infante acerca del abuelo de su hija y aunque se confesó “sorprendido de todo esto que ha salido a la luz”, confirmó creer a su hija “al cien por ciento” y aclaró que “estuve con ella en Miami y hablamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido, pero de esto no tenía ni idea. Le daba miedo decirme y de haber sabido, creo que de haber visto a este señor no sé que hubiera pasado”.

Continuar leyendo la historia

Así se refirió el papá de Frida al abuelo materno de su hija: “Este señor siempre ha sido desagradable, un libidinoso, ha sido un abusivo toda su vida”. Entre otros piropos que le dedicó sin tapujos, recordó que el padre de su ex “es una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien. Mi ruptura con Alejandra, él siempre estuvo ahí insultando, abusando de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba”, aseguró.

IG/Ale Guzmán Ale Guzmán

Además continuó haciendo escalofriantes revelaciones: “Amo a Frida y siempre quise estar con ella. Me fue robada, él fue quien incitó a que se robara a mi hija y le pusieron el apellido Guzmán” y aseguró querer mucho a Alejandra, pero “tiene muchos problemas por los comportamientos de sus padres”, observó.

Adicciones

Relató como, cada vez que Alejandra iba a ver a su papá, regresaba bebida: “Cuando yo conozco a Alejandra, ella no cantaba, pero si su papá era un personaje famoso, ¿por qué nunca la apoyó? Ella se abrió el camino solita y cuando se vuelve famosa, llega el amor de este señor”, comentó.

Mezcalent

Aseguró que el papá de Alejandra es el culpable de gran parte de sus adicciones: “Este señor la intoxicaba, eso me consta. Alejandra salía de su casa patas pa’arriba, antes no había el cariño. Este señor no la soltaba, en vez de cuidar a su hija, la ponía hasta atrás y lo digo abiertamente, le bajaba dinero”.

En cuanto al futuro de este tristísimo caso, el papá de Frida Sofía lo tiene muy claro: “Es un tipejo y va a pagar por lo que hizo”.

(VIDEO) Analizamos las acusaciones de Frida Sofía contra Enrique Guzmán