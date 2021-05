El ‘pack’ hidratante de Shiseido valorado en 108 euros, ahora a mitad de precio en Druni: ¡llévatelo por 55 euros!

Para cada rostro, hay una crema hidratante; pero dar con la indicada no siempre es fácil. Es importante tener en cuenta qué tipo de piel tenemos para poder empezar a probar diferentes formulaciones o ingredientes con los que restaurar su belleza natural y prepararla para el paso de los años. Y es que, aunque la arruga es bella, cuando es prematura no suele parecérnoslo tanto . Así, no es de extrañar que las principales firmas del mercado cosmético hayan creado productos completos que, además, de hidratar, luchen contra los primeros signos del envejecimiento, nutran en profundidad e, incluso, la protejan. ¿Una de nuestras favoritas? La Benefiance Wrinkle Smoothing, de Shiseido.

You May Also Like