El oscuro y desconcertante pasado del rbitro que pitar el Argentina-Arabia Saudita

No obstante, despus de ser interrogado y de avanzar con la investigacin, el rbitro fue liberado tras ser incluido en el informe solo como castigo . Despus de lo sucedido, el propio Vincic asegur que todo fue un incidente . “Acept una invitacin a cenar y creo que esa fue una gran equivocacin . Estaba cenando en una mesa con compaa cuando entr la Polica y pas todo lo que ustedes vieron. No tengo conocimiento de ninguna de las personas que fueron detenidas “, asegur el esloveno.

