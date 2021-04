El Oscar, posibles ganadores | La Prensa Panamá

Hoy, la industria del séptimo arte de Estados Unidos, a través de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, entrega los premios más famosos del planeta: el Oscar en su versión 93. Les comparto aquellas producciones que creo tienen más oportunidades de recibir esta noche una estatuilla dorada.

El Oscar a la mejor película es una batalla entre dos dramas. Ambos están anclados al presente de distintas maneras, pero los dos muestran ese lado no resuelto de las diferencias sociales y la discriminación racial que aún habitan en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ese premio debe inclinarse por Nomadland, sobre una mujer solitaria que pierde su casa y viaja por Norteamérica en su modesto auto, o bien para The Trial of the Chicago, basado en hechos reales ocurridos en los años 1960 en torno a los derechos civiles.

En Dirección ocurre lo mismo: está entre Chloe Zhao (Nomadland) y David Fincher (The Trial of the Chicago). Los votantes quizás se inclinen por la directora porque es una voz fresca y porque desnuda en su propuesta ciertas consecuencias del neoliberalismo.

Nomadland se quedará con guion adaptado para Chloé Zhao (se basa en un libro de Jessica Bruder) y este largometraje además recibirá el Oscar a mejor fotografía para Joshua James Richards.

El guion original será para The Trial of the Chicago, una historia escrita por Aaron Sorkin, aunque el giro dramático podría darse si Emerald Fennell se lo queda por la brillante Promising Young Woman.

Intérpretes

Aunque Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) y Frances McDormand (Nomadland) han hecho extraordinarios papeles, la que se quedará con el Oscar a mejor actriz principal es Carey Mulligan por esa combinación entre comedia negra, drama de denuncia y thriller que es Promising Young Woman.

Anthony Hopkins sostiene los diversos niveles de profundidad que maneja El Padre, pero el gran desempeño ante cámara, más la carga emocional porque murió de forma prematura, serán razones suficientes para brindarle a Chadwick Boseman un Oscar póstumo por ser un trompetista condenado al castigo en Ma Rainey’s Black Bottom.

Hablando de Ma Rainey’s Black Bottom, este drama biográfico también obtendrá el Oscar por su vestuario para Ann Roth y su maquillaje para Matiki Anoff, Mia Neal y Larry M. Cherry.

Yuh-Jung Young por ser una abuela coreana que apoya a su familia a intentar la conquista del sueño americano en Minari, será la vencedora como mejor actriz secundaria. Aunque Olivia Colman, por El Padre, podría dar la sorpresa.

El que tiene segura su estatuilla dorada es el actor secundario Daniel Kaluuya, quien encarnó de manera magistral a un líder Panteras Negras, del líder y activista negro Fred Hampton en ese potente alegato en contra del racismo que es Judas and the Black Messiah.

Otros vencedores

De las 10 nominaciones con las que llega Mank a esta ceremonia obtendrá si acaso dos Oscar: diseño de producción para Donald Graham Burt y Jan Pascale, y efectos especiales para Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher.

Soul, sobre las segundas oportunidades que a veces da la vida, se quedará con mejor banda sonora y largometraje animado.

El único Oscar para una Noche en Miami será en el aparte mejor canción, por Speak Now.

En Mejor película internacional no hay duda, será para Another Round, un drama danés sobre el alcohol, los problemas maritales y la presión de los jóvenes por triunfar en el mundo adulto.

Sound of Metal tiene seguro el Oscar en la categoría mejor sonido, porque Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh lograron transmitir los diversos procesos por los que pasó el baterista que fue perdiendo la audición.

Montaje es una lucha titánica entre el trabajo que hizo Mikkel E.G. Nielsen en Sound of Metal (una oda a la cultura de la inclusión) y el que llevó a cabo Alan Baumgarten en The Trial of the Chicago.

El mejor largo documental será para el simpático My Octopus Teacher; el corto documental recaerá en el contestario A Love Song for Latasha; y el cortometraje animado será If Anything Happens I Love You.

Veamos cómo nos va.