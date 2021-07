Acerca de su relación con De la Fuente , el centrocampista del Real Madrid dijo que ha tenido la suerte de tener grandísimos entrenadores en su carrera. “Pero con Luis tengo una relación diferente. Desde el primer torneo, que fue hace muchísimos años, congeniamos bien. Siempre me ha dado confianza y creo que he tenido la suerte de poder devolvérsela en el campo”, indicó.

“¿El oro de Barcelona’92? Yo ni había nacido, pero es cierto que desde que existe la posibilidad de venir a los Juegos me he informado. Sería genial poder vivir algo como aquello”, manifestó en rueda de prensa junto al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en el estadio Sapporo Dome .

