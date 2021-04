El original uniforme de Canadá para la clausura de los Juegos de Tokio: "Van de veinteañera en un brunch"

Canadá es uno de los países que mejor sabe reírse de sí mismo y darle un sentido de orgullo, y el último ejemplo es el uniforme que han elegido para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El Comité Olímpico del país norteamericano y Hudson’s Bay, la marca oficial que les viste, han apostado por el ‘Canadian Tuxedo’, o esmoquin canadiense, para vestir a sus deportistas en uno de los dos desfiles de la próxima cita olímpica. Básicamente se trata de una chaqueta vaquera llena de grafittis, parches y detalles en homenaje a Canadá, a la ciudad de Tokio y a los propios Juegos, con banderas, logos y mensajes por doquier.

Eh, we hear people have been curious about our Canadian tuxedos after the release of @TeamUSA's uniforms 🤔

Well you can 👀 all about our Tokyo 2020 kit here ➡️ https://t.co/ahIUBRTzhs pic.twitter.com/8hVSzRlOG5

— Team Canada (@TeamCanada) April 15, 2021