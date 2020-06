“El origen del racismo en EE UU es mayoritariamente angelosajón”

“La población afroamericana e indígena de EE UU no deberían cargar contra Colón, sino contra Washington o Jefferson, que eran declaradamente esclavistas. Y eso tampoco me gustaría. Pero el racismo que sufren ellos no tiene origen hispánico, sino anglosajón”, afirma este historiador.

“Entre el discurso antihispano de Trump y esta moda, van a dejar EE UU sin estatuas que recuerden su pasado”, explica. “ En el fondo, el mundo anglosajón ha sido y es muy racista, y parece que les fastidia que gran parte de su país fuera explorado por españoles y franceses y por eso tratan de borrar los orígenes que no consideran suyos”. Y matiza, “esto no evita que debamos criticar y dar a conocer los excesos de los españoles en América que los hubo, pero también hay un abuso de la historia”.

En un informe que realizó la historiadora especializada en temas de la conquista de América y directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano Primera Vuelta al Mundo María Saavedra, justificando la necesidad de la pervivencia del Día de Colón (el 12 de octubre) -lo realizó para el think tank The Hispanic Council, cuya misión es difundir la herencia cultural hispana de Estados Unidos-, escribía: “ Colón, hombre de su tiempo, da por sentado que uno de los posibles beneficios de toda conquista era la posibilidad de obtener esclavos para su venta” . Pero, a renglón seguido, explica que precisamente el descubrimiento colombino va a generar “que va a generar un quiebro en esta práctica habitual”, y hace referencia a las diversas células de la reina Isabel de Castilla en las que va limitando la esclavitud y venta de los indígenas y reconocimiento como súdbitos.

