El origen de Proud Boys, el grupo neofascista al que corteja Trump

Un año antes, en una entrevista con The New York Press, McInnes, entonces símbolo del movimiento hipster, ya había dejado ver sus preferencias raciales al declarar su satisfacción porque la oficina de Vice en Williamsburg (Brooklyn) estuviese en una zona de población blanca y no de “jodidos negros o puertorriqueños”.

En 2003, en una entrevista en The New York Times, McInnes pronunció una frase que luego se convertiría en los cimientos de Proud Boys: “Me encanta ser blanco y creo que es algo de lo que estar muy orgulloso”, dijo el escritor canadiense.

