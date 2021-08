El ojo del huracán y la nueva variante Delta

La preferencia por no vacunarse ya no se refiere a decisiones egocéntricas. Ahora se trata de una obligación moral y ética de proteger a las nuevas víctimas, nuestros niños, nuestras embarazadas y el núcleo en edad reproductiva y fuerza motriz de nuestra sociedad. Estamos a tiempo de apersonarnos al centro de vacunación mas cercano y barrer con las cepas existentes en Panamá, para coartar la materia prima de la Delta y las nuevas cepas. Panamá, hay que detener a la Delta, ahora o nunca.

Concluyo con un llamado a la cordura para los indecisos en vacunarse. Ya pasaron los días de la pandemia original, en que usted se las jugaba con el virus y no tenía que preocuparse por las generaciones jóvenes. Estamos en medio de una nueva pandemia. La variante Delta respeta en gran escala a los vacunados, pero hace presa fácil de los no vacunados, los jóvenes y los niños.

En Panamá, el Hospital del Niño (Boletín Epidemiologico No. 3- 03 agosto 2021) reporta 378 casos este año, 46 % hospitalizados, 68 en cuidados intensivos y 48 casos confirmados de Síndrome Inflamatorio Multisistémico (PIMS por sus siglas en ingles), una complicación severa post Covid-19. Me duele decirlo, pero nuestra niñez y el futuro de nuestra sociedad peligran.

Estamos en el ojo del huracán y tenemos que ver como unimos fuerza para enfrentar la cola del huracán. La Delta ha creado una nueva pandemia, por ser altamente prevenible, pero exquisitamente enamorada de los nuevos vulnerables que son los no vacunados y los menores de 50 años de edad. Por primera vez, me toca reportar que ahora se cambiaron los papeles con el inminente peligro que se cierne sobre nuestra niñez.

En pasadas entregas, me he referido al tema de los nuevos vulnerables y la Covid-19 en la niñez. El día de hoy, me ocupa resaltar el giro de 180 grados dado por el coronavirus en las pasadas semanas y el cambio radical de carácter de esta pandemia.

