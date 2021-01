El ojo del amo, engorda el caballo

Es una frase proverbial, que afirma que el propietario de un bien o el encargado de un negocio, debe estar muy pendiente, si quiere que funcione bien. Nos aconseja cuidar de lo propio, en lugar de encomendar nuestros bienes o negocio al cuidado de otras manos no tan diligentes como las nuestras.

La República de Panamá, es de los panameños por nacimiento o naturalizados.

Todo lo que ocurre en este terruño, nos afecta, ya sea para bien o para mal.

Trabajamos honestamente para generar la economía que mueve al país, tanto en el ámbito público como privado.

Bien lo dice una de las estrofas de nuestro Himno Nacional, ‘Adelante la pica y la pala, al trabajo sin más dilación’.

La COVID-19, ha impactado la salud del pueblo y la economía del país.

A lo largo de estos meses, la fuerza laboral ha estado en receso, por efecto de las restricciones que el gobierno ha impuesto a causa de la Pandemia.

La gente quiere y necesita trabajar (oferta) pero hay poca demanda. Al unir estos dos factores da como resultado…RECESION.

Los ingresos del Estado, han disminuido. El gasto público, ha aumentado atendiendo a el sector Salud y el programa Panamá Solidario.

No tenemos dinero. El Estado no ha logrado recaudar lo suficiente. Hay un déficit de miles de millones de dólares.

El Gobierno, se ha endeudado con préstamos y emisiones de bonos. A septiembre de 2020, la deuda era aproximadamente 36 mil millones de dólares. En el 2004, la deuda era 9,976 millones de dólares. Un crecimiento a la fecha de más de 26 mil millones de dólares

¡Es nuestra deuda y hay que pagarla!

Nuestra población de 4 millones y pico, esta endeudada. Debemos aproximadamente 9 mil dólares cada uno.

¿Conocemos a ciencia cierta, que han hecho con todo este dinero? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto ha ido a parar a otros bolsillos? ¿Corrupción? ¿Desgreño administrativo? Son muchas las preguntas, pocas las respuestas.

Por eso y muchas cosas más, es necesario la rendición de cuentas, es nuestro dinero.

¡Exigimos informes de la Contraloría! ¡perdón! la Contraloría…. ¿Existe?

Solo ha presentado dos informes de cuatro que debe presentar anualmente y el 2020 ya se acabó.

¡Exigimos conferencia en cadena nacional! con profesionales idóneos en finanzas, que expliquen con claridad y transparencia, los movimientos de estos préstamos ya que somos los dueños de estos dineros.

Solo escuchamos ‘la danza de los millones’, que, si el Banco Mundial acaba de desembolsar 300 millones de dólares, en marzo había desembolsado 41 millones de dólares, en junio 20 millones de dólares, el gobierno realiza emisiones de bonos por más de 5 mil millones de dólares, que el fondo de ahorro con 1,325 millones de dólares, traslado de 100 millones de dólares a distintas entidades, 100 millones de dólares para reparar los daños que causó la cola del Huracán Eta.

Sin embargo, no le pagan al personal de salud sus salarios a tiempo, no hay medicamentos, no les pagan a proveedores, el pago a los Hoteles Hospitales está atrasado, no conocemos como va el pago a los Supermercados por el bono digital, utilizado para compras.

Tenemos que ‘pelarle el ojo’ a las contrataciones COVID 19 y contrataciones ETA.

Panamá tenía un grado bueno de inversión estable. Si la deuda pasa del 40%, lo perdemos, ¿Sera que ya superamos este porcentaje?

Se necesita ¡mano firme! la palabra mágica… ¡LIDERAZGO!

Alguien tiene que decir ¡no! a los gastos innecesarios. ¡no! a la creación de nuevos corregimientos, ¡no! al abultamiento de las planillas por amiguismo, familia o compromisos políticos, ¡no! a los que manifiestan abiertamente ‘voy a seguir regalando la plata del gobierno’

Estamos en un atolladero económico y de salud.

¿Dónde están las vacunas? Se nos dijo, seriamos uno de los primeros países de Latinoamérica en recibirlas. Sera que ¿No las hemos pagado? ¿No estábamos preparados para recibirlas?

¿Dónde está el Plan Económico para el 2021?

¿Qué Brecha vamos a cerrar? si no tenemos información precisa de nuestros gastos, inversiones, deudas.

La urgencia, es el tiempo transcurrido ¡Gobierno de Panamá!

Su compromiso, es sacarnos de esta encrucijada.

¡Frenen los gastos innecesarios! por el bien del país.

Mientras que esto suceda, esperare a que alguien se dé cuenta de que ‘EL ojo del amo, engorda el caballo’

La autora es arquitecta





