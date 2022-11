el OIEA no encuentra indicios de una “bomba sucia” en Ucrania

Pero no dio ningún plazo para dicha retirada y no hubo señales de movimientos sustanciales de las tropas rusas en la orilla occidental. En Telegram, Stremousov dijo: “La situación sigue siendo estable. Hasta ahora todo va bien en la ciudad. Las condiciones de vida en la ciudad son normales. Hasta ahora no ha cambiado nada en la línea del frente. “

Sin embargo, un reportero ruso en la ciudad dijo: “He conducido por Jersón. No sé por qué ha desaparecido la bandera rusa sobre el antiguo edificio del gobierno de la región de Jersón, pero no es un fenómeno sistémico”.

