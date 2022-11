El OIEA no encuentra indicios de “bomba sucia” atómica en Ucrania

“Basándose en la evaluación de los resultados disponibles hasta la fecha y en la información proporcionada por Ucrania, el organismo no encontró indicios de actividades y materiales nucleares no declarados en los lugares”, afirmó el director general.

“Nuestra evaluación técnica y científica de los resultados que tenemos hasta ahora no mostró ningún signo de actividades y materiales nucleares no declarados en estos tres lugares”, dijo en un comunicado el director general del OIEA, Rafael Grossi.

You May Also Like