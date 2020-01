El odio y la ignorancia

El gobierno, la sociedad y las personas con VIH debemos poner de nuestra parte para que algún día no haya más discriminación, no existan más salas en hospitales dedicadas a tratar sida, muertes por sida, ni nuevas infecciones. Si te haces la prueba, te tratas y dejas de estigmatizar y discriminar, seguro que todo esto podrá ser una realidad con una sociedad solidaria y más productiva.

¿Por qué es más fácil decir “tengo diabetes” que “tengo VIH”? Ambas son enfermedades crónicas, que requieren tratamiento para toda la vida. Imagínense los obstáculos de vivir ocultando temores, preferencias sexuales, medicamentos, citas médicas y exámenes de laboratorio, para complacer a empleadores, compañeros de trabajo y familiares. Imagínense el temor de perder su empleo, su círculo social y el amor de su familia, por la ignorancia y los prejuicios de aquellos que podrían enterarse del diagnóstico. Algunos prefieren morir, y de hecho mueren, para evitar enfrentar la actitud discriminadora de la sociedad. No hagamos más difícil una situación que por sí sola es un reto. Quien vive con VIH tiene derecho a una vida normal y a una familia, con la responsabilidad de tomar sus medicamentos. Si logramos que el virus se controle, estando los positivos indetectables, el virus deja de transmitirse y no habría nuevos casos.

¿Alguna vez has discriminado, hecho un comentario negativo o has señalado a alguna persona porque tiene VIH o por su preferencia sexual? Si la respuesta es afirmativa, seguro has contribuido con la muerte de algunos de mis pacientes, y habrá quienes hasta pensarán que se lo merecen, hasta que le sucede a su hijo o hija u otro familiar cercano o amigo, es entonces cuando se dan cuenta del error y muchas veces ya es demasiado tarde.

