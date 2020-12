El ocaso de Prometeo

Pero, además, de ser un líder político, un revolucionario, constitucionalista, estratega militar, soldado y libertador, entre no pocas cosas, lo que hizo para la historia y que esta, lo convirtiera en un ideal inmortal, fue el amor a la patria, que lo llevó al sacrificio de toda riqueza, y esfuerzo físico, así como el respeto a las leyes, pensado esto último, claro está, en el presente que vivía, pero construyendo para siglos que no vería.

Cuando se trata de escribir, pensar, analizar, pero sobre todo deducir, de los hechos históricos, aquello que representó, solo sus 45 años de existencia, vs, el legado de El Libertador Simón Bolívar, es poco probable, frente la admiración que despiertan las gestas epopéyicas, que el romanticismo no se asome, y las líneas escritas, no narren un episodio, sino que asome la pasión de quien escribe.

