“El objetivo es celebrar el Mundial de motociclismo íntegro”

Todo esto supone que no tienen mucho margen. “Es algo que no podemos prever. La situación va cambiando todos los días en todo el mundo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, posponer o lo que sea”, dijo, pero en ningún caso contempla la posibilidad de cancelar el Mundial.

Aunque no es la intención de la organización del campeonato, Carmelo Ezpeleta , CEO de Dorna, ha admitido que no está en sus manos, sino de las autoridades. De hecho, la situación es demasiado cambiante para hacer previsiones a largo plazo. “Esto va cambiando cada día y hemos tratado de adaptarnos. Hemos tenido suerte porque los test de Moto2 y Moto3 se celebraron una semana antes y eso nos facilitó la labor para celebrar esas carreras”, admitió en una rueda de prensa previa a las carreras de las categorías inferiores.

You May Also Like