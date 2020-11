El nutricionista Julio Basulto denuncia la venta de esta palmera de chocolate de 2.300 calorías

Me acabo de topar con este engendro en un supermercado. Con una simple regla de tres veremos que aporta nada menos que 2.300 kilocalorías. No es que sea mucho, es que es TODO). Sigue 👇 pic.twitter.com/GjL1zohONL

No obstante, no habrás satisfecho tus necesidades nutricionales , esto es, “de los muchos nutrientes que necesita su cuerpo para funcionar bien”. De esta manera, el especialista denunciaba la venta de este producto: “¿Entendéis ahora por qué hablamos de ‘comida basura’? ¿Y entendéis también, en toda su amplitud, la expresión ‘lo barato es caro’?”, concluía.

El dietista-nutricionista explicó por qué no es nada recomendable consumir este tipo de alimentos, ya que “si te metes esta cosa entre pecho y espalda has cubierto de una sentada todas las calorías que tu cuerpo precisa en todo el día” .

