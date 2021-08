El número de personas con hipertensión se ha duplicado a nivel mundial

“La pandemia de las enfermedades cardiovasculares ha recibido menos atención en los últimos 18 meses, pero refleja las preocupantes tendencias mundiales en cuanto a elecciones de estilo de vida poco saludables, como el consumo elevado de grasas, azúcar, sal y alcohol, el sedentarismo y no hacer ejercicio, y el tabaquismo, todo lo cual conduce a un aumento de la presión arterial y de los niveles de colesterol malo, que causan daños en los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y el cerebro”, dijo Robert Storey, profesor de cardiología de la Universidad de Sheffield, que no participó en el estudio.

You May Also Like