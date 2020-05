El número de pacientes asintomáticos de la Covid-19 podría ser mucho mayor del que se pensaba

El día 20, todos los restantes 217 pasajeros y tripulantes se sometieron a una prueba de hisopo para detectar coronavirus. Más de la mitad, es decir 128 (el 59%) dieron positivo . En 10 casos, dos pasajeros que compartían la misma cabina no tuvieron el mismo resultado de la prueba, posiblemente porque la prueba de hisopo actual arroja una cantidad sustancial de resultados falsos negativos, dicen los autores. De los que dieron positivo, 24 (19%) tuvieron síntomas, pero 108 (81%) no.

