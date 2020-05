El número de mujeres en la lista ‘Fortune’ alcanza un nuevo récord con 37 directivas en las 500 grandes compañías

No hay ninguna mujer, en cambio, en el top ten de las grandes empresas estadounidenses. Walmart, Amazon, ExxonMobil, Apple, CVS Health, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, McKesson, AT&T and AmerisourceBergen , ocupan los diez primeros puestos y todas ellas están lideradas por hombres.

