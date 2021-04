El nuevo Satisfyer tiene forma de triángulo, es muy ‘techie’… ¡y cuesta menos de 20 euros en EroticFeel!

Si se habla de succionadores de clítoris es inevitable que la palabra Satisfyer salga en la conversación. Si bien es cierto que no es la única marca que trabaja con este tipo de juguetes eróticos, sí que es uno de los artífices de su desmedida popularidad. Por eso no es de extrañar que cada vez que la firma lanza alguna novedad u oferta, ya sea el estimulador para disfrutar en pareja o el diseñado para la masturbación del pene, el triunfo esté asegurado. Y con el Love Triangle no iba a ser menos: ¡está mucho más barato en la web de EroticFeel!

