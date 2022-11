El nuevo monopolio de los microchips

Cada vez somos más dependientes de estas pequeñas piezas de tecnología, explicó el ingeniero informático Nate Gentile, durante su participación en el podcast The Wild Proyect. “Hace 10 años era todo ordenadores (computadoras), pero con el tiempo han aumentado los smartphones” dijo. Algo que incrementa el número de microprocesadores que son necesarios, puesto que no solo se trata de una computadora y un teléfono, sino que se extiende a los servidores que son necesarios para la utilización de esos teléfonos, incrementando la demanda.

