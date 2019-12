El nuevo mercantilismo | La Prensa Panamá

Por cerca de 200 años, en la época Contemporánea, el sistema económico que ha caracterizado el intercambio de bienes y servicios ha sido, casi siempre, el libre comercio. Los productos se mueven a través de límites geográficos y fronteras sin interferencias. Como ejemplo, podemos mencionar en nuestro continente el Mercosur y en el viejo continente la Comunidad Europea. Los historiadores y estudiosos argumentan que es precisamente este intercambio de productos e ideas el que ha traído los albores de una época de paz y progreso.

Los profetas de esta corriente económica los podemos encontrar en la Gran Bretaña de Adam Smith y David Riccardo.

Sin embargo, estas corrientes sistémicas se ven hoy amenazadas, no por un nuevo paradigma económico, ni siquiera por una variación del liberalismo que la sustenta, sino por una doctrina económica que estuvo en boga hace más de 200 años. Se trata del neomercantilismo. Neo porque a pesar de tener ciertas características del mercantilismo clásico, sí aporta ciertas variaciones del siglo XXI.

El mercantilismo es una teoría económica que dominó la Europa de los siglos XVI al XVIII. Entre sus características, promovía la regulación económica por parte del gobierno para aumentar el poder estatal. Promovía las reservas monetarias a través de un favorable intercambio de bienes. Se caracterizaba por erigir tarifas altas a los bienes manufacturados.

Prohibía a las colonias comercializar con otras naciones y monopolizaba los mercados a través de un control de barcos, puertos, etc. ¿Suena familiar? Leemos las últimas noticias que nos llegan de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump ha amenazado a General Motors con imponerle una tarifa de 35% a los carros que se ensamblen en otros países que no sea la nación del Norte. La automotriz Ford iba a trasladar parte de sus nuevas operaciones a México, y por el efecto Trump, decidió expandir su planta en Detroit. También logró que la Carrier conservara 800 empleos que iban a mover a la nación azteca. Si esto no es intervención del Ejecutivo, no sé qué lo es. Trump ha amenazado con renegociar el Nafta y ha llamado “pésimas” las condiciones de los acuerdos con ciertas regiones del Pacífico Sur. Este proteccionismo no lo encontramos solo en Estados Unidos. Podemos citar al movimiento Brexit de Gran Bretaña, y yéndonos no muy lejos, en nuestras propias fronteras, vemos cómo Colombia insiste en imponer tarifas ilegales a los zapatos y textiles que provienen de nuestra Zona Libre de Colón.

Con respecto a China, que con sus exportaciones debería ser el modelo del libre comercio mundial, escribió el columnista Robert Samuelson: “China practica una política neomercantilista que afecta la estructura económica internacional”.

¿Se avecina una ola proteccionista? ¿Afectará esta el Canal de Panamá ampliado, que tuvo al cierre fiscal del 2016 el tercer mejor cierre de su historia en cuanto al tonelaje transitado?