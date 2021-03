El nuevo ‘marketing’ 5.0

Quien atiende mal, no ha terminado de entender que está jugando con el pan de toda una empresa y con el de sus compañeros inmediatos. Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces, y le cuento, amigo lector, que hay quienes no solo tropiezan con la piedra varias veces, sino que le “toman cariño”.

Recordemos esto, a veces de nada sirve tener una campaña exitosa y creativa en los medios o realizar todo lo que ya he compartido en los párrafos anteriores, si las empresas insisten en no capacitar a su personal en servicio al cliente porque el dueño ve esta acción como un gasto innecesario. Un colaborador grosero y sin ganas de atender, es el primero que lleva su cliente potencial a la competencia.

Sam Walton, fundador de Walmart, dice: “Su objetivo como empresa no es tener solamente el mejor servicio al cliente, sino hacerlo legendario”, por ende, las diferencias humanas a través del género, raza, edad y hasta el estado económico se deben tomar muchísimo más en cuenta y, esos discursos xenofóbicos o racistas que muchas veces leemos en las redes o escuchamos en las noticias y de parte de algunos políticos, ya no tienen cabida. Renglones como el turismo, por ejemplo, han sido duramente afectados por este tipo de comentarios mucho antes de que la covid-19 tomara protagonismo.

En este nuevo entorno, los clientes se ajustan más a las opiniones sociales, de hecho la mayoría de decisiones personales de compra se hacen basadas en decisiones sociales, pues los consumidores se comunican entre sí para hablar de marcas, compras, experiencias de consumo y precios, e incluso opinan si una marca colabora o no con su entorno para crear un mundo mejor. Es por ello que las nuevas plataformas de servicios pagos de streaming como Disney +, Amazon Prime, Google Plus, Spotify Premium, Netflix, entre otras, han explotado en todos los niveles de mercado.

En esta nueva era y sobre todo, en el marketing 5.0, el consumidor es el protagonista. No solo se personaliza la comunicación, sino que además está directamente implicado en los procesos de creación. YouTube, por ejemplo, tomó por sorpresa a Hollywood ya que en una encuesta realizada por la revista Variety se reveló que para las personas entre 13 y 25 años, las celebridades de esta plataforma son más populares que las del cine y televisión. Por otro lado, el cambio de poder también influyó en el consumidor; ahora el poder no radica en los individuos sino en los grupos sociales.

