El nuevo look de Griezmann, con trenzas, desata los memes en Twitter

Antoine Griezmann sorprendió a todos en el partido del Barça ante la Real Sociedad en el Camp Nou cuando el francés apareció con su nuevo look: su rubia melena recogida en dos trenzas.

El aspecto del atacante azulgrana no tardó en ser uno de principales temas de conversación en Twitter, donde comenzaron a sucederse los parecidos. De Greta Thunberg a personajes de películas como Jar Jar Bins de Star Wars o Pipi Calzaslargas.

https://platform.twitter.com/widgets.js

You can really tell that Griezmann is inspired by David Beckham pic.twitter.com/1jwihrfFwr

— Lundi (@Lundi94280916) December 16, 2020