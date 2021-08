El nuevo límite de 1000 euros para pagos en efectivo, el fraude fiscal y las libertades individuales

No se trata solo de mantener la cultura del billete y la moneda , reflejo numismático de la historia, sino de no dejar perder terreno a las libertades garantizadas por la Unión Europea más allá de los inestables Estados.

Así pues, ante ese riesgo improbable pero no imposible , ¿los grandes tenedores tendrían que exponerse a perder su patrimonio (menos la cantidad garantizada), salvo que lo dividiesen en cuentas de no más de 100.000 euros cada una, colocadas en muchos bancos? (y ya no quedan tantos).

La nueva ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Ley 11/2021, de 9 de julio) ha rebajado a 1000 euros la cifra máxima para pagos en efectivo cuando una de las partes intervinientes sea un empresario o profesional. Este cambio en la normativa afecta a la inmensa mayoría de esos pagos, que no suelen realizarse entre particulares, sino de un particular al empresario o profesional que le vende un producto o le presta un servicio.

You May Also Like